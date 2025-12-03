Подорожчання продуктів у Чернігівській області відчувається на щоденних витратах місцевих жителів, свідчать дані магазинів і аналітичних розрахунків, повідомляє Politeka.

Експерти пояснюють підвищення вартості сезонними коливаннями, логістичними витратами та змінами курсу гривні.

Серед круп, молочної продукції та овочів спостерігається помітне зростання. Манка «Хуторок» (800 г) у Megamarket, Metro та Novus коштує від 34,56 до 40 грн, середнє подорожчання склало 0,50 грн — з 37,18 до 37,68. Сметана «Простонаше» 20% (340 г) додала 2,27, у середньому ціна — 68,01. У Metro продукт продають за 63,44, а у Megamarket і Novus — 70,30.

Найбільший стрибок вартості зафіксовано серед овочів. Помідори «сливка» (1 кг) подорожчали з 88,09 до 131,50 грн, у деяких супермаркетах вартість досягає 182,40. Інші овочі також демонструють тенденцію до підвищення, що особливо відчутно для домогосподарств із обмеженим бюджетом.

Аналіз показує, що подорожчання продуктів у Чернігівській області відбувається стабільно, хоча темпи зростання різняться за категоріями. Жителі регіону відзначають, що овочі дорожчають найшвидше, тоді як бакалія та молочні товари змінюють ціну помірно.

Фахівці радять планувати покупки заздалегідь і порівнювати пропозиції у різних торгових мережах. Такий підхід дозволяє зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет і підтримувати стабільний рівень споживання основних продуктів.

Крім того, у Чернігівській області підвищення цін торкнулося й комунальних послуг. Зокрема, можуть зрости розцінки на електроенергію.

