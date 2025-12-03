У Києві тимчасово змінять маршрути кількох трамвайних ліній та вводять новий графік руху транспорту в Києві у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Кирилівській.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме протягом кількох днів, зміни та обмеження стосуються рейсів міських трамваїв, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

У Києві тимчасово змінять маршрути кількох трамвайних ліній у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Кирилівській. Як повідомили у КП Київпастранс, обмеження діятимуть у період з 2 до 5 грудня. Щоденно з 10:00 до 17:00, протягом усього часу проведення ремонту трамвайних колій, рух трамваїв буде організовано за зміненими схемами.

Трамваї №№ 11, 12 та 16 курсуватимуть від вулиці Йорданської, Пущі-Водиці та станції метро Героїв Дніпра лише до вулиці Семена Скляренка.

Трамвай № 19 рухатиметься у скороченому режимі — від Контрактової площі до зупинки Стадіон Спартак.

Для забезпечення транспортного сполучення між Контрактовою площею та площею Тараса Шевченка буде організовано тимчасовий автобусний маршрут № 19-Т.

У напрямку площі Тараса Шевченка автобус рухатиметься за таким маршрутом: вул. Спаська, Межигірська, Щекавицька, Костянтинівська, Оленівська, Кирилівська, Сирецька, Семена Скляренка, Автозаводська, Полярна.

У зворотному напрямку маршрут пролягатиме через Полярну, Автозаводську, Семена Скляренка, Сирецьку, Кирилівську, Щекавицьку, Костянтинівську та Спаську до Контрактової площі. У Київпастрансі вибачилися за тимчасові незручності та закликали пасажирів планувати поїздки з урахуванням змін.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» оголосила про запуск нових міжнародних сполучень та про подальшу синхронізацію українських маршрутів із рейсами до Німеччини, що значно покращить умови подорожей для пасажирів з України.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином: експрес №51К Київ — Перемишль прибуватиме о 05:00, що дозволяє здійснити комфортну пересадку на рейс EC134 Via Regia Перемишль — Лейпциг, який відправляється о 07:12.

