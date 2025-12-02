Грошова допомога для ВПО у Харківській області автоматично призупиняються через низку причин.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області продовжує виплачуватись, проте в листопаді було введено кілька нововвведенб для переселенців, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у ПФУ.

Всі внутрішньо переміщені особи повинні були пройти процедуру фізичної ідентифікації, необхідну для підтвердження їхнього статусу та отримання державної допомоги.

У Пенсійному фонді пояснили, що ця вимога стосувалася найбільш уразливих категорій населення: пенсіонерів, малозабезпечених родин, дітей-сиріт, осіб з інвалідністю та опікунів. За інформацією установи, у разі якщо вони не пройшли ідентифікацію до визначеної дати, грошова допомога для ВПО у Харківській області автоматично призупиняються.

Фахівці наголошують, що припинення допомоги внутрішньо переміщеним особам можливе не лише через пропуск процедури ідентифікації.

Існує низка інших підстав, що можуть вплинути на призначення виплат. Серед них — перевищення сукупного доходу родини, придбання дорогого майна, тривале перебування за кордоном понад 30 днів без поважних причин або повернення до постійного місця проживання без відповідного оновлення даних. Крім того, якщо працездатні члени сім’ї не виконують вимог щодо працевлаштування, це також може стати підставою для припинення допомоги.

Попри зміни, для внутрішньо переміщених осіб залишилися чинними основні соціальні гарантії. Вони зберігають право на соціальний захист, медичне обслуговування, доступ до освіти та можливостей для працевлаштування. Розміри допомоги на проживання залишилися незмінними.

Джерело: Суспільне.

