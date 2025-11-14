Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові необхідно мати при собі важливі документи.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати завдяки ініціативі, яку впровадили від благодійного фонду «Кінза Харків», пише Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організації.

Так, щоп’ятниці проходить соціальна ініціатива, у межах якої донори крові мають змогу отримати продуктові набори.

Цього тижня безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові отримали 73 українця. У фонді зазначають, що такі акції є проявом вдячності та солідарності, символом того, що небайдужі люди завжди поруч і готові підтримати одне одного.

Видача продуктових наборів здійснюється виключно за попередньою реєстрацією. Щоб долучитися до програми, охочим донорам потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму за посиланням, розміщеним на офіційній сторінці фонду. Після обробки поданих заявок представники організації зв’язуються з учасниками у міру надходження гуманітарної допомоги.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові донору необхідно мати при собі оригінал або засвідчену копію довідки про здачу крові, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Варто зазначити, що продуктовий набір видається лише особисто донору — отримання за третіх осіб не передбачене.

Благодійний фонд «Кінза Харків» підкреслює, що ця ініціатива є своєрідним знаком вдячності всім донорам крові за їхню самовідданість і людяність. Кожна крапля донорської крові рятує життя, а подібні акції нагадують, наскільки важливо підтримувати тих, хто робить цей світ добрішим і безпечнішим.

