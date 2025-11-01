Для реєстрації на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області потрібно заповнити спеціальну форму.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області може бути отримана українцями при приналежності до важливих критеріїїв, пише Politeka.net.

Виплату призначає благодійний фонд "Посмішка ЮА".

Право на отримання виплати щодо компенсації на комунальні послуги мають домогосподарства, що опалюються централізовано, або мають газову чи електричну систему опалення.

Виплати можуть отримати пенсіонери та інші категорії українців, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або належність до однієї з таких категорій:

Учасники бойових дій;

Родичі першої черги (батьки, дружина або чоловік, діти) учасників бойових дій;

Родичі першої черги (батьки, дружина або чоловік, діти) загиблих або безвісти зниклих військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії рф.

Категорії вразливості, за якими надається допомога:

Господарство, яке складається з одинокої голови, домогосподарства та/або жінка, яка є головною доглядальницею у сім'ї;

Господарство, у складі якого є особа з інвалідністю;

Домогосподарство, у складі якого є особа старшого віку (старші 60 років);

Сім'ї з дитиною або дітьми до 3-х років;

Сім'я з трьома і більше дітьми (до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються);

Домогосподарство, у складі якого є особа з хронічними хворобами та тяжкими захворюваннями (включаючи психічні розлади);

Домогосподарство, у складі якого є людина, що втратила роботу з лютого 2022 року.

Для реєстрації на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області потрібно заповнити форму. У формі потрібно вказати свої персональні дані (ПІБ, номер телефону, місце проживання), дані що підтверджують особу та категорію вразливості.

Реєстрація буде тривати до 05.11.2025 включно. 05.11.2025 після 18:00 надсилання відповідей на форму буде неможливе.

Зауважиом, отримання одночасно грошової допомоги на компенсацію комунальних послуг, грошової допомоги на придбання палива і самого палива в натуральній формі неможливе.

