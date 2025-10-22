Все ще можна стабілізувати закупівельні ціни, зменшити дефіцит у Харківській області та знизити залежність від зовнішніх постачань.

Спостерігається зростання цін на свинину, що пов’язано зі скороченням поголів’я тварин та дефіцитом пропозиції м'яса на внутрішньому ринку у Харківській області, пише Politeka.net.

Розповідаємо про проблеми, що виникли.

За оцінками аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, з початку 2025 ціни на свинину зросли на 34%, а у річному вимірі подорожчання склало близько 60%. Основною причиною такої ситуації стало скорочення чисельності тварин — взимку поголів’я свиней зменшилося до 4,5 мільйона голів, переважно у приватному секторі. Це призвело до дефіциту м'яса у Харківській області на внутрішньому ринку та стимулювало подальше підвищення закупівельних цін.

За даними ринку, у вересні вартість живої ваги свиней беконних порід коливалася в межах від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону. Така ситуація спричинила активізацію імпорту, який став важливим компенсатором браку вітчизняної продукції.

Максим Гопка підкреслює, що скорочення імпорту можливе лише за умови поступового зростання поголів’я свиней в Україні. Це, своєю чергою, дозволить стабілізувати закупівельні ціни, зменшити дефіцит у Харківській області та знизити залежність від зовнішніх постачань.

Через недостатню пропозицію на внутрішньому ринку активно зростає імпорт свинини. За словами Максима Гопки, у серпні 2025-ого до України було завезено 4,6 тис. тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні.

Загалом за перші вісім місяців 2025-ого імпорт склав 14,9 тис. тонн, що у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024-ого. Це є найвищим показником із 2022. Аналітики прогнозують, що до кінця 2025-ого обсяг імпорту може перевищити 25 тис. тонн, причому основна частина поставок припаде на другу половину року.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося близько 4,8 млн свиней. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024-ого, але на 7% більше, ніж на початку 2025-ого. Загалом від початку року поголів’я збільшилося приблизно на 330 тис. тварин, проте обсяги пропозиції все ще недостатні для задоволення внутрішнього попиту.

Максим Гопка підкреслює, що скорочення імпорту можливе лише за умови поступового зростання поголів’я свиней в Україні. Це, своєю чергою, дозволить стабілізувати закупівельні ціни, зменшити дефіцит у Харківській області та знизити залежність від зовнішніх постачань.

Джерело: AgroWeek.

