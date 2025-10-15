Подорожчання продуктів у Харківській області за останній місяць зачепило основні крупи та манку.

Подорожчання продуктів у Харківській області спостерігається на ринку бакалійних товарів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям, що живуть на Харківщині надає сайт Мінфін.

Гречка 1 кг нині коштує в середньому 40,95 грн. Станом на 14 жовтня 2025 року Auchan пропонує її за 34,90, Megamarket – 52,20, Metro – 38,30, Novus – 38,39. У вересні середня вартість складала 34,86 грн, отже за місяць відбулося підвищення на 6,85. Індекс споживчих цін показує поступове зростання, від 34,07–34,10 гривень середньодобово у середині вересня до 40,95 у жовтні.

Манка Хуторок 800 г у середньому коштує 38,50 гривень. Megamarket пропонує її за 40,00, Novus – 36,99. Раніше середній цінник складав 37,18, тобто за місяць підвищення становило 1,31. Індекс споживчих цін відображає стабільне підвищення з 35,78–37,18 у вересні до 38,50 у жовтні.

Пшоно 1 кг наразі коштує 25,87 гривень. Auchan продає його за 26,90, Megamarket – 26,50, Metro – 24,20 станом на 14 жовтня 2025 року. У вересні середня становила 24,30, тобто продукт подорожчав на 1,43. Індекс цін демонструє стійке зростання протягом останнього місяця.

Отже, подорожчання продуктів у Харківській області за останній місяць зачепило основні крупи та манку. Моніторинг цін у різних магазинах свідчить про значні коливання вартості, що створює різницю для споживачів. Споживачі можуть орієнтуватися на середні показники, щоб обирати вигідні пропозиції та планувати витрати на базові харчові товари.

До слова, у Харківській області також виник дефіцит продуктів. Зокрема це стосується соняшникової олії.

