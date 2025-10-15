Розмір державної соціальної грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення у Київській області визначається залежно від прожиткового мінімуму.

Право на соціальну грошову допомогу у Київській області мають деякі пенсіонери та громадяни, які відповідають визначеним критеріям та перебувають у складних життєвих обставинах.

Насамперед така виплата призначається особам, які не отримують пенсій або соціальних виплат, у тому числі тих, що надаються як компенсація шкоди, завданої ушкодженням здоров’я на виробництві.

Також право на призначення допомоги мають малозабезпечені громадяни, якщо їхній середньомісячний дохід за останні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум, установлений для осіб, які втратили працездатність (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника). У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Додатково допомога може бути призначена таким категоріям:

особам, які досягли 65 років і не мають права на отримання пенсії;

особам з інвалідністю I групи, які не отримують пенсійних виплат;

дітям померлого годувальника, у тому числі тим, що народилися протягом 10 місяців після смерті годувальника, якщо на момент його смерті він не мав необхідного страхового стажу для призначення пенсії особі з інвалідністю III групи.

Розмір державної соціальної допомоги визначається залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і встановлюється у таких пропорціях:

50% — на трьох і більше дітей померлого годувальника;

120% — на двох дітей померлого годувальника;

100% — для осіб з інвалідністю I групи, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також на одну дитину померлого годувальника;

80% — з інвалідністю II групи;

60% — з інвалідністю III групи;

30% — досягли віку, визначеного у статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Як оформити

Подати заяву на призначення соціальної допомоги можна кількома зручними способами:

через уповноважених осіб територіальної громади;

у ЦНАПі (Центрі надання адміністративних послуг);

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок ПФУ;

через державний портал «Дія».

