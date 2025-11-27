Помощь в виде бесплатного продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области позволяет людям почувствовать стабильность и уверенность, даже в сложных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области можно получить благодаря работе социальной столовой в городе Никополь, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Никопольского благотворительного фонда "Новая жизнь".

В Никопольском благотворительном фонде «Новая жизнь» функционирует бесплатная столовая, где каждый желающий может получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области. Заведение работает ежедневно, снабжая посетителей полноценными обедами в комфортных условиях. Главная цель проекта — поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, не имеет постоянного дохода или нуждается в временной помощи.

В столовой готовят горячие блюда – супы, каши, гарниры, чай, а также простые домашние обеды, которые позволяют людям восстановить силы. Работа организована так, чтобы ежедневно обслуживать значительное количество людей, среди которых есть пенсионеры, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и люди, потерявшие работу.

Деятельность столовой поддерживается за счет благотворительной помощи международным партнерам и донорам. В частности, важную роль играет организация Mennonite Central Committee (MCC), которая обеспечивает ресурсную поддержку и способствует стабильному функционированию проекта. Благодаря этому фонд может регулярно закупать продукты, поддерживать материально-техническую базу и обеспечивать надлежащие санитарные условия для приготовления пищи.

В фонде отмечают, что подобные инициативы являются важным элементом социальной поддержки общества, особенно в условиях экономических трудностей и военного времени. Помощь в виде бесплатного питания позволяет людям почувствовать стабильность и уверенность даже в сложных обстоятельствах.

