Обмеження руху транспорту в Дніпрі ухвалюється у зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту.

У Дніпрі планується тимчасове обмеження руху транспорту, проте воно діятиме лише на частині важливої вулиці, повідомляє Politeka.net.

Відповідне питання розглядається у проєкті рішення, підготовленому виконавчим комітетом Дніпровської міської ради.

Згідно з документом, проїзд автотранспорту буде перекрито в районі будинку номер 24А з 10 жовтня 2025 року по 10 квітня 2026 року. Обмеження руху транспорту в Дніпрі ухвалюється у зв’язку з необхідністю проведення капітального ремонту житлового будинку, що потребує безпечних умов як для працівників, так і для мешканців прилеглих територій.

Виконання ремонтних робіт доручено департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. До початку ремонтних робіт виконавець зобов’язаний розробити тимчасову схему проїзд транспорту, яка має бути погоджена з управлінням патрульної поліції. Ця схема дозволить забезпечити зручні шляхи об’їзду для автомобілістів і безпеку пішоходів, поки діятиме обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Також у рамках підготовчих заходів передбачено встановлення захисної огорожі, сигнального освітлення та інших необхідних елементів безпеки. Важливо, щоб під час усього періоду проведення робіт пішоходам було забезпечено безпечний прохід поблизу будівельного майданчика.

Після завершення ремонту територію навколо будинку планується привести до належного стану — провести благоустрій, прибрати будівельні матеріали, відновити дорожнє покриття та відновити нормальний рух транспорту на цій ділянці.

Станом на тепер рішення ще не набрало чинності, адже документ перебуває на стадії погодження і ще не підписаний міським головою. Після підпису мера рішення набуде офіційного статусу, і місто зможе розпочати підготовчі роботи для реалізації ремонтного проєкту.

