Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі стає рятувальним колом для багатьох українців, тож розповідаємо, як його можна отримати.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі стало одним із ключових напрямків державної підтримки для тих, хто через війну залишився без даху над головою, повідомляє Politeka.

Держава пропонує кілька програм, які дають можливість переселенцям отримати квартири або компенсацію, а також забезпечує допомогу іншим категоріям громадян.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі передбачене у рамках державних та міжнародних ініціатив, що реалізуються для підтримки тих, хто найбільше потребує допомоги.

Отримати таке безкоштовне житло для ВПо у Дніпрі, або компенсацію, можуть військовослужбовці, переселенці, люди з інвалідністю, сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, родини загиблих захисників, а також громадяни, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни.

Процедура оформлення непроста, адже вимагає збору документів і чималого часу очікування. Цьогоріч найбільший акцент зроблено на підтримці внутрішньо переміщених осіб.

Для них пропонують нові квартири у більш безпечних регіонах, службове помешкання або ж тимчасові прихистки. Пріоритет мають родини з дітьми, літні люди та громадяни з інвалідністю.

Серед найважливіших програм, що працюють сьогодні, варто виокремити кілька.

Ініціатива "єВідновлення" створена для тих, хто втратив дім через бойові дії. Вона передбачає видачу сертифікатів на нові квартири або ж грошової компенсації, яку можна використати для будівництва чи придбання помешкання.

Окрім цього, "єОселя" пропонує пільгові кредити під 3% для військових, медиків, педагогів і науковців, а для решти громадян ставка становить 7%.

