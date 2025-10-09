В Днепре планируется временное ограничение движения транспорта, однако оно будет действовать только на части важной улицы, сообщает Politeka.net.

Соответствующий вопрос рассматривается в проекте решения, подготовленном исполнительным комитетом Днепровского городского совета.

Согласно документу, проезд автотранспорта будет перекрыт в районе дома номер 24А с 10 октября 2025 по 10 апреля 2026 года. Ограничение движения транспорта в Днепре принимается в связи с необходимостью проведения капитального ремонта жилого дома, что требует безопасных условий как для работников, так и для жителей близлежащих территорий.

Выполнение ремонтных работ поручено департаменту по самоорганизации населения Днепровского городского совета. До начала ремонтных работ исполнитель обязан разработать временную схему проезда транспорта, которая должна быть согласована с управлением патрульной полиции. Эта схема позволит обеспечить удобные пути объезда для автомобилистов и безопасность пешеходов, пока будет действовать ограничение движения транспорта в Днепре.

Также в рамках подготовительных мероприятий предусмотрена установка защитного ограждения, сигнального освещения и других необходимых элементов безопасности. Важно, чтобы на протяжении всего периода проведения работ пешеходам был обеспечен безопасный проход вблизи строительной площадки.

После завершения ремонта территорию вокруг дома планируется привести в надлежащее состояние – провести благоустройство, убрать строительные материалы, восстановить дорожное покрытие и восстановить нормальное движение транспорта на этом участке.

По состоянию на сегодняшний день решение еще не вступило в силу, ведь документ находится на стадии согласования и еще не подписан городским головой. После подписи мэра решение обретет официальный статус, и город сможет начать подготовительные работы для реализации ремонтного проекта.

