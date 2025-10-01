Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області, причиною цього стало рішення Національної комісії, повідомляє Politeka.net.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як зазначили в НКРЕКП, ухвалене рішення про підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області є результатом глибокого аналізу цінової структури та діяльності енергетичних компаній за попередні роки. Основна мета такого кроку — залучення додаткових фінансових ресурсів, необхідних для погашення боргів перед НЕК «Укренерго», а також створення умов для стабільної роботи енергетичної системи в опалювальний період.

Зміни мають стратегічне значення, оскільки вони покликані підготувати інфраструктуру до підвищених навантажень у холодну пору року та забезпечити надійність постачання електроенергії споживачам.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що нові тарифи є важливим інструментом для повернення коштів операторам системи розподілу, що було виявлено під час попередніх перевірок. Підвищення стосуватиметься 18 операторів, які працюють за моделлю RAB-тарифоутворення — інвестиційного підходу, що стимулює модернізацію та розвиток енергомереж.

Очікується, що додаткові кошти, які енергетичні компанії отримають у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані насамперед на скорочення заборгованості перед системним оператором, а також на фінансування необхідних заходів для стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2025–2026 років. За словами члена правління НЕК «Укренерго» Івана Юрика, пріоритетним напрямом стане підтримка генерації та зміцнення енергетичної інфраструктури, що є критично важливим для стабільної роботи енергосистеми в періоди пікових навантажень.

Експерти зазначають, що для більшості побутових споживачів підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області матиме помірний характер і не спричинить значного зростання витрат у щомісячних платіжках. Водночас для бізнесу вплив нових тарифів буде більш відчутним: зростання витрат на енергоресурси може збільшити собівартість виробництва та призвести до підвищення цін на товари й послуги на регіональному ринку.

