Причиною перекриття руху транспорту у Дніпрі є проведення необхідних ремонтних робіт на дорожньому покритті та тротуарах.

У Дніпрі перекриють рух транспорту, частину важливої вулиці закриють для авто і пішоходів, тому варто знати про обмеження.

Із 26 по 28 вересня жителів очікують тимчасові зміни в організації на центральних вулицях міста. Як повідомили у міській раді, у цей період у Дніпрі перекриють рух транспорту вулицею Харківською – на відрізку від вулиці Королеви Єлизавети ІІ до вулиці Князя Володимира Великого. Обмеження стосуватимуться як руху авто, так і пересування пішоходів.

Причиною перекриття є проведення необхідних ремонтних робіт на дорожньому покритті та тротуарах. Комунальні служби планують оновити ділянку вулиці, щоб підвищити безпеку руху та комфорт для мешканців і гостей міста. На час робіт проїзд автомобілів та пішоходів на цій ділянці буде обмежено, тож міська влада звертається до водіїв із проханням заздалегідь планувати свої маршрути, аби уникнути можливих заторів і затримок у дорозі.

Пішоходам радять тимчасово користуватися сусідніми вулицями та тротуарами, де пересування залишатиметься вільним. У Дніпрі перекриють рух транспорту, а це допоможе уникнути скупчень людей і забезпечать безпечне пересування містом під час проведення ремонтних робіт.

У міській раді наголошують, що ремонтні роботи проводитимуться у максимально стислі терміни. Завершити всі необхідні роботи планують до вечора 28 вересня, а вже зранку 29 вересня пересування транспорту та пішоходів на вулиці Харківській буде повністю відновлено.

Таким чином, тимчасові обмеження є вимушеним заходом, спрямованим на поліпшення міської інфраструктури. Після завершення робіт мешканці зможуть користуватися оновленою ділянкою дороги, що стане безпечнішою, комфортнішою та зручнішою для всіх учасників дорожнього пересування.

