Причиной перекрытия движения транспорта в Днепре есть проведение необходимых ремонтных работ на дорожном покрытии и тротуарах.

В Днепре перекроют движение транспорта, часть важной улицы закроют для авто и пешеходов, поэтому следует знать об ограничениях, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

С 26 по 28 сентября жителей ждут временные изменения в организации на центральных улицах города. Как сообщили в городском совете, в этот период в Днепре перекроют движение транспорта по ул. Харьковской – на отрезке от ул. Королевы Елизаветы II до ул. Князя Владимира Великого. Ограничения будут касаться как движения авто, так и передвижения пешеходов.

Причиной перекрытия является проведение необходимых ремонтов на дорожном покрытии и тротуарах. Коммунальные службы планируют обновить участок улицы, чтобы повысить безопасность движения и комфорт жителей и гостей города. На время работ проезд автомобилей и пешеходов на этом участке будет ограничен, поэтому городские власти обращаются к водителям с просьбой заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возможных пробок и задержек в пути.

Пешеходам советуют временно пользоваться соседними улицами и тротуарами, где передвижение будет оставаться свободным. В Днепре перекроют движение транспорта, что поможет избежать скоплений людей и обеспечат безопасное передвижение по городу во время проведения ремонтных работ.

В городском совете отмечают, что ремонтные работы будут проводиться в максимально сжатые сроки. Завершить все необходимые работы планируется к вечеру 28 сентября, а уже утром 29 сентября передвижение транспорта и пешеходов по ул. Харьковской будет полностью восстановлено.

Таким образом, временные ограничения являются вынужденной мерой, направленной на улучшение городской инфраструктуры. После завершения работ жители смогут пользоваться обновленным участком дороги, который станет более безопасным, комфортным и удобным для всех участников дорожного передвижения.

Источник: dnepr.info.

