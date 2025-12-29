Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пояснюють економічними чинниками та необхідністю зберегти стабільну роботу міських сервісів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області запланували з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни набудуть чинності з 1 січня та стосуватимуться послуг, які надає КП «Горводоканал». Йдеться про водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.

У комунальному підприємстві пояснюють: коригування зумовлене зростанням витрат на електроенергію, паливо, спеціальні реагенти, а також підвищенням мінімальної заробітної плати. Там наголошують, що нові розрахунки не передбачають прибутку й спрямовані виключно на покриття фактичних витрат та своєчасні виплати працівникам.

Оновлені розцінки на поводження з відходами виглядатимуть так: для бюджетних установ і організацій — 251,9 гривні за кубометр, для мешканців приватного сектору — 46,08 на особу щомісяця, для жителів багатоквартирних будинків — 42,05 на людину.

Вартість централізованого водопостачання зросте до 40,98 гривні за кубометр, а водовідведення — до 37,10 за той самий обсяг.

У Болграді зазначають, що востаннє ці показники переглядали торік. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пояснюють економічними чинниками та необхідністю зберегти стабільну роботу міських сервісів для населення.

Окрім цього, в Одеській області фіксують зростання вартості окремих харчових товарів.

У сегменті молочної продукції найбільш помітно подорожчало масло «Селянське» з жирністю 72,5% у фасуванні 200 грамів. Його середня ціна наразі сягає 118,09 гривні, водночас у торговельних мережах суми різняться: в Auchan продукт коштує 114,00 гривні, у Metro — 118,56, у Megamarket — 121,70.

