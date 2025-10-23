Тема подорожчання проїзду в Одесі турбує багатьох жителів міста, адже зростання цін на транспорт впливає на гаманець.

Востаннє подорожчання проїзду в Одесі відбувалося 1 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Тоді вартість квитка в трамваях та тролейбусах зросла до 15 гривень, а в маршрутках – до 20. Не дивлячись на тривалийй час без підняття тарифів, місцеві мешканчі можуть видихнути з полегшенням.

Подорожчання проїзду в Одесі з 1 листопада 2025 року не передбачається. Усі ціни збережуться на рівні жовтня, тож містяни й надалі зможуть користуватися транспортом за чинними розцінками.

Таке рішення означає деяку стабільність у сфері перевезень, що особливо важливо в період складної економічної ситуації. Цінники на все стрімко ростуть, тому відсутність подорожчання проїзду в Одесі не може не радувати.

Вартість поїздки у громадському транспорті залишається звичною. Трамвай і тролейбус коштують 15 грн за одну поїздку. У маршрутному таксі - це 20 грн по місту, а якщо пасажир їде далі, наприклад до 6 км Овідіопольської дороги, доведеться заплатити вже 40.

Маршрути, що курсують до Південного, мають фіксовану ціну 70 гривень. Не змінюються й тарифи на проїзні квитки. Учні платитимуть 120 за один вид транспорту або 160 за обидва.

Студенти користуватимуться абонементами за 240 - на один вид і 340 - на обидва. Для загального населення ціна становить 420 - за один вид або 567 - за два. Службові пересування залишаються на рівні 630 та 756 гривень відповідно.

Що стосується паркування, то і тут поки що залишається стабільність. Вартість становить 30 грн за годину, 2 500 - за місяць або 28 000 - за рік. Окремі категорії громадян, серед яких люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних представництв, продовжують користуватися правом безкоштовного паркування.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.