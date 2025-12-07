Спеціалісти ДТЕК попереджають мешканців Одеської області про локальні графіки відключення світла 8 грудня 2025 року.

У понеділок, 8 грудня 2025 року, в Одеській області застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах, пише Politeka.

Зокрема такі додаткові обмеження, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електричних мережах регіону, торкнуться Окнянської селищної територіальної громади Одеської області. Там на додаток до звичайних стабілізаційних знеструмлень 8 грудня діятимуть іще такі графіки відключення світла:

з 8:00 до 19:00 – с. Володимирівка (вулиці Дачна, Тараса Шевченка, 17 район);

з 8:00 до 18:00 – с. Маяки (вул. Миру).

Також на 8 грудня заплановало спеціальні графіки відключення світла на території Петровірівської сільської громади в Одеській області – у селі Петровірівка планове знеструмлення відбудеться з 8 до 19 години, повідомляє Politeka.

Крім того, за даними ДТЕК, обмеження діятимуть у понеділок із 8:00 до 18:00 у межах Фонтанської сільської територіальної громади – в с. Нова Дофінівка для будинків по вулиці Центральна та провулку Лиманний.

Ці знеструмлення, як наголошують енергетики, повʼязані саме з проведенням планових робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти попередити аварійні ситуації в майбутньому.

