В понедельник, 8 декабря 2025 года, в Одесской области будут применять дополнительные графики отключения света в некоторых населенных пунктах, пишет Politeka.

В частности, такие дополнительные ограничения, связанные с проведением профилактических работ в электрических сетях региона, коснутся Окнянской поселковой территориальной общины Одесской области. Там в дополнение к обычным стабилизационным обесточениям 8 декабря будут действовать еще такие графики отключения света:

с 8:00 до 19:00 – с. Владимировка (улицы Дачная, Тараса Шевченко, 17 район);

с 8:00 до 18:00 – с. Маяки (ул. Мира).

Также на 8 декабря запланированы специальные графики отключения света на территории Петровировской сельской общины в Одесской области – в селе Петровировка плановое обесточивание состоится с 8 до 19 часов, сообщает Politeka.

Кроме того, по данным ДТЭК, ограничения будут действовать в понедельник с 8:00 до 18:00 в пределах Фонтанского сельского территориального общества – в с. Новая Дофиновка для домов по улице Центральная и переулке Лиманный.

Эти обесточения, как отмечают энергетики, связаны именно с проведением плановых работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить аварийные ситуации в будущем.

