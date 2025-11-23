Зафиксирован рост стоимости ржаной муки, подорожавший почти вдвое, что привело к дефициту хлебобулочных продуктов в Сумской области, пишет Politeka.net.

Об этом рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Алексей Пучков.

По его словам, в Украине ржаной муки мало, что вызывает дефицит хлебобулочных продуктов в Сумской области и других регионах Украины.

Несмотря на это, рядовые потребители практически не заметили резкого скачка цен на хлеб. Как пояснил Алексей Пучков, производители сознательно взяли на себя часть финансовой нагрузки, фактически работая с минимальной маржой или даже себе в убыток, чтобы умерить подорожание продукции первой необходимости.

По словам эксперта, за последние 6 месяцев стоимость ржаной муки выросла почти в два раза. В такой ситуации цена на ржаной хлеб должна подняться существенно. Однако пекарские предприятия вынуждены были сдерживать конечную стоимость продукции, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на потребителей в период экономической нестабильности.

Пучков также обратил внимание на то, что подорожание коснулось не только ржаной муки. Так, стоимость пшеничной муки за этот же период выросла примерно на 30%. Производители рассчитывали, что после сбора нового урожая ситуация стабилизируется, однако ожидаемого снижения цен не произошло. Наоборот после поступления нового зерна цена на муку продолжила постепенно увеличиваться, а дефицит хлебобулочных продуктов в Сумской области остался.

Свою оценку ситуации дал и первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. По его прогнозу, до конца года стоимость хлеба может вырасти еще на 5–10%.

Он подчеркнул, что основной причиной грядущего подорожания является рост себестоимости производства. Наибольшее влияние на формирование цены оказывают удорожание сырья, в частности, муки — особенно ржаной, а также увеличение стоимости энергоносителей, логистических услуг и затрат на оплату труда персонала.

Источник: Телеграф.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: что именно следует знать об оформлении заявки.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: кто может рассчитывать на поддержку.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Сумской области: изменения в ценах стали очень заметны.