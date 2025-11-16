Подорожчання продуктів у Сумській області залишається відчутним, тому стабілізації цін у короткостроковій перспективі очікувати не варто.

Подорожчання продуктів у Сумській області вже відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Середні розцінки на крупи, молочну продукцію та овочі продовжують зростати, що змушує жителів планувати покупки більш ретельно.

Найбільше підвищилася вартість гречки. Кілограм нині коштує близько 42 гривень, тоді як у жовтні його продавали по 41 грн. У різних супермаркетах розцінки коливаються: Auchan пропонує 35, Megamarket — 55 гривень.

Молочна продукція також стала дорожчою. Вершки «Простонаше» 10% об’ємом 200 мл сьогодні коштують у середньому 38 гривень, тоді як у жовтні їхня вартість була 36 грн. Найдешевше придбати товар можна у Metro та Novus, найдорожче — у Megamarket за 38,40 грн.

Серед овочів найбільше подорожчали огірки. Кілограм нині коштує 121 гривню, що на 28 грн більше, ніж у минулому місяці. У Novus огірки продають по 159, у Metro — 83. Експерти пояснюють це сезонними коливаннями та зростанням логістичних витрат.

Окрім цього, в області спостерігається дефіцит меду, що призвів до різкого підвищення цін майже на 50% порівняно з минулим роком. Основна причина — скорочення врожайності та зменшення пропозиції на ринку.

Фахівці радять мешканцям області порівнювати ціни в різних торговельних мережах і планувати закупівлі заздалегідь, щоб пом’якшити вплив подорожчання на сімейний бюджет. Подорожчання продуктів у Сумській області залишається відчутним, тому стабілізації цін у короткостроковій перспективі очікувати не варто.

Незважаючи на таку ситуацію, жителі Сумщини мають можливість отримати гуманітарну допомогу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.