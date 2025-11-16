Подорожание продуктов в Сумской области остается ощутимым, поэтому стабилизации цен в краткосрочной перспективе ждать не стоит.

Подорожание продуктов в Сумской области уже оказывает значительное влияние на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Такую информацию дает портал Минфин.

Средние цены на крупы, молочную продукцию и овощи продолжают расти, что принуждает обитателей планировать покупки более тщательно.

Более всего повысилась стоимость гречки. Килограмм сейчас стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его продавали по 41 грн. В разных супермаркетах расценки колеблются: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55 гривен.

Молочная продукция также стала дороже. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл сегодня стоят в среднем 38 гривен, в то время как в октябре их стоимость была 36 грн. Дешевле всего приобрести товар можно у Metro и Novus, дороже всего — в Megamarket за 38,40 грн.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 гривну, что на 28 грн больше, чем в прошлом месяце. У Novus огурцы продают по 159, у Metro - 83. Эксперты объясняют это сезонными колебаниями и ростом логистических затрат.

Кроме этого, в области наблюдается дефицит меда, что привело к резкому повышению цен почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Основная причина – сокращение урожайности и уменьшение предложения на рынке.

Специалисты советуют жителям области сравнивать цены в разных торговых сетях и планировать закупки заранее, чтобы смягчить влияние удорожания на семейный бюджет. Подорожание продуктов в Сумской области остается ощутимым, поэтому стабилизации цен в краткосрочной перспективе ждать не стоит.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у жителей Сумщины есть возможность получить гуманитарную помощь.

