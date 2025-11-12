Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує не лише дах над головою, а й відчуття безпеки, турботи та спільності.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається через модульне містечко, створене для підтримки людей, які втратили домівки або потребують соціального захисту, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікують на сторінці "Соціальний захист міста Суми".

Програму ініціювали для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та літніх мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах. Її головна мета — забезпечити безпечне проживання, турботу та необхідну підтримку громадян похилого віку.

Координацію заходів здійснює Департамент соціального захисту населення міської ради. Спеціалісти приймають документи, перевіряють інформацію та формують списки заявників. Подати заяву можна особисто за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, робоче місце №15. Під час прийому фахівці консультують відвідувачів, пояснюють умови участі, допомагають правильно заповнити форми.

Для реєстрації потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо допомога потрібна родині, у заяві зазначають усіх членів домогосподарства. Такий підхід спрощує процес розселення й дозволяє створити комфортні умови для кожного.

Модульне містечко облаштоване всім необхідним для проживання людей старшого віку. Тут мешканці отримують побутову підтримку, соціальний супровід і можливість відновити звичне життя після втрати житла.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах забезпечує не лише дах над головою, а й відчуття безпеки, турботи та спільності. Проєкт став реальним прикладом підтримки найбільш уразливих верств населення, які потребують уваги та стабільності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.