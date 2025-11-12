Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах обеспечивает не только крышу над головой, но и чувство безопасности, заботы и общности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах предоставляется через модульный городок, созданный для поддержки людей, лишившихся дома или нуждающихся в социальной защите, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикуют на странице "Социальная защита Сумы".

Программа была инициирована для временного размещения внутренне перемещенных лиц и пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Ее главная цель — обеспечить безопасное проживание, заботу и необходимую поддержку пожилых людей.

Координацию мер осуществляет Департамент социальной защиты населения городского совета. Специалисты принимают документы, проверяют информацию и формируют списки заявителей. Подать заявление можно лично по адресу: Сумы, улица Харьковская, 35, рабочее место №15. При приеме специалисты консультируют посетителей, объясняют условия участия, помогают правильно заполнить формы.

Для регистрации необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутренне перемещенного лица. Если помощь необходима семье, в заявлении указывают всех членов домохозяйства. Такой подход упрощает процесс расселения и позволяет создать удобные условия для каждого.

Модульный городок оборудован всем необходимым для проживания людей постарше. Здесь жильцы получают бытовую поддержку, социальное сопровождение и возможность восстановить привычную жизнь после потери жилья.

Так что гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах обеспечивает не только крышу над головой, но и чувство безопасности, заботы и общности. Проект стал реальным примером поддержки наиболее уязвимых слоев населения, требующих внимания и стабильности.

