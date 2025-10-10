Дефіцит продуктів у Сумській області формує серйозні виклики для виробників і державних органів, які мають реагувати на ситуацію, щоб мінімізувати ризики для населення.

Серйозні труднощі на ринку харчових товарів відчуваються через дефіцит продуктів у Сумській області, який виник через значне зменшення врожаю зернових та олійних культур, повідомляє Politeka.

Основними причинами цього стали тривала посуха та руйнівний вплив війни, що негативно позначилися на сільському господарстві та логістиці.

За оцінками фахівців, нестача сировини може спровокувати підвищення цін на базові продукти, такі як хліб, олія та інші товари першої необхідності. Світлана Литвин, очільниця аналітичного напряму Української зернової асоціації, зазначила, що у 2025 році обсяг зернових культур очікується на рівні близько 57,7 мільйона тонн, що на 3% більше порівняно з попереднім роком.

Водночас виробництво олійних культур прогнозується нижчим на 6% — до 19,9 мільйона тонн, що створює додатковий тиск на внутрішній ринок.

Офіційна статистика підтверджує негативну тенденцію: урожайність зернових та олійних культур знизилася приблизно на 5%. Через це Національний банк України змушений був переглянути макропрогнози, зменшивши очікуване зростання ВВП із 3,1% до 2,1%. Економічні наслідки відчутні, оскільки аграрний сектор безпосередньо впливає на стабільність ринку продуктів харчування.

Аналітики підкреслюють, що основними факторами дефіциту залишаються несприятливі погодні умови та наслідки війни, які обмежили виробництво, руйнували інфраструктуру і ускладнили логістику. Відповідно, зменшення обсягів сировини веде до збільшення собівартості продуктів та зростання роздрібних цін.

Фахівці зазначають, що нинішня ситуація може призвести не лише до короткострокового дефіциту, а й до збільшення залежності від імпорту. Через це внутрішній ринок стає більш чутливим до коливань світових цін, а стабільність вартості харчових товарів для населення перебуває під загрозою.

Дефіцит продуктів у Сумській області формує серйозні виклики для виробників і державних органів, які мають реагувати на ситуацію, щоб мінімізувати ризики для населення.

Джерело: Hromadske.

