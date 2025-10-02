Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах спрямована на підтримку людей похилого віку та переселенців, котрі залишилися без власного житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах реалізується у форматі створення модульного містечка, що стане тимчасовим прихистком для мешканців громади, які втратили домівки, повідомляє Politeka.

За офіційною інформацією від міського департаменту соціального захисту, цей проєкт спрямований на підтримку внутрішньо переміщених родин і громадян, оселі яких були пошкоджені внаслідок бойових дій чи інших надзвичайних обставин. Особливу увагу приділено людям старшого віку, котрі найбільше потребують допомоги та безпечних умов проживання.

Організацією поселення займається Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради. Саме ця установа визначає коло осіб, які мають право скористатися наданим житлом, формує перелік кандидатів та консультує з усіх процедурних питань. Щоб потрапити до списку, необхідно подати заяву встановленого зразка.

Прийом документів відбувається у громадській приймальні за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35, робоче місце №15. Там спеціалісти пояснюють порядок дій, перевіряють папери та допомагають під час оформлення. Для реєстрації потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. У випадку родини у заяві зазначаються всі члени, яким необхідне тимчасове житло. Без цих обов’язкових документів процес оформлення неможливий.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах спрямована на підтримку людей похилого віку та переселенців, котрі залишилися без власного житла. Модульне містечко забезпечує мешканців облаштованим і безпечним простором для перебування, дозволяючи відчути захист і зменшити соціальні ризики для найбільш вразливих груп.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право