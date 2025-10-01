Подорожчання проїзду в Сумській області відображає як місцеві, так і загальнодержавні економічні тенденції.

Подорожчання проїзду в Сумській області насамперед торкнулося жителів Глухова, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення міської ради, ухваленого після звернень перевізників, підвищення тарифів пояснюють економічними чинниками: ростом мінімальної зарплати, збільшенням вартості пального та витрат на запасні частини. Виконавчий комітет підтримав пропозицію і затвердив нові ціни на окремих маршрутах.

З травня 2025 року оновлені тарифи діють на транспорті Глухова. Для дорослих поїздка становить 15 гривень, для школярів — 10. Найбільше зміни зачепили маршрути, що обслуговують перевізники Дмитренко Олександр і Буйда Наталія. Таким чином, подорожчання проїзду в Сумській області відображає як місцеві, так і загальнодержавні економічні тенденції.

Перевізники пояснюють, що без коригування тарифів утримувати транспорт у справному стані й забезпечувати регулярність рейсів неможливо. Витрати на пальне та обслуговування постійно зростають, а зарплати водіям повинні залишатися конкурентоспроможними.

У міській раді наголошують: нові ціни створюють додаткове фінансове навантаження для пасажирів, але альтернативи немає. Зростання витрат у країні зробило підвищення тарифів неминучим. Водночас перевізники гарантують, що графік руху маршруток збережеться, а якість перевезень залишиться на належному рівні.

Мешканцям доведеться адаптуватися до нових розцінок, які вже набрали чинності. Для багатьох це стане додатковими витратами, проте влада підкреслює: без таких змін стабільність транспортної системи забезпечити неможливо.

