Работа для пенсионеров в Кировограде отмечается стабильностью, дружеским коллективом и возможностью развития профессиональных навыков.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области предлагает интересные возможности стабильного заработка и развития профессиональных навыков, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии предлагает сайт work.ua.

Вакансия от 17 сентября 2025 года предусматривает должность заправщика , младшего оператора АЗС в компании OKKO, расположенной в районе Ковалевки, Кропивницкий, по улице Вокзальной, 14а. Заработная плата составляет 12 000 гривен плюс чаевые, а работа доступна студентам и пенсионерам на полную занятость.

Требования к кандидатам включают наличие упорядоченных документов: для мужчин до 25 лет – приписного, после 25 – военного билета, а также действительного паспорта. Важные качества – ответственность, готовность прилагать усилия ради благосостояния страны, пунктуальность и способность работать в команде.

Дополнительно в Кропивницком доступна вакансия кладовщика в компании ЮГОС, которая занимается мебельной отраслью с 1997 года. Должностные обязанности включают в себя организацию приема, хранения и выдачу товаров на складе, ведение документации, контроль правильности размещения продукции и подготовку товаров для отправки. Требования – внимательность, ответственность, аккуратность, готовность к обучению и работа в команде. Компания предлагает стабильную зарплату в 17 000 гривен, официальное трудоустройство, полный рабочий день и возможность профессионального роста.

Также в Кропивницком на проспекте Винниченко, 1Б, OKKO ищет продавца-кассира и младшего оператора АЗС. Основная деятельность включает в себя консультирование клиентов, учет продаж и обеспечение чистоты рабочего места. Ставка составляет 21 000 гривен плюс процент продаж. Компания гарантирует обучение, поддержку команды и официальное трудоустройство.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области отличается стабильностью, дружеским коллективом и возможностью развития профессиональных навыков, что делает его интересным и комфортным. Кандидаты могут получить не только финансовое вознаграждение, но и социальные гарантии, медицинское страхование и поддержку в выполнении ежедневных задач.

