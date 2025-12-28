У Вінниці в період із 29 по 31 грудня 2025 року застосовуватимуть локальні планові графіки відключення світла.

У звʼязку з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт в електромережах міста Вінниця з 29 по 31 грудня 2025 року діятимуть відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

Ці обмеження електропостачання, як повідомляє обленерго, застосовуватимуть протягом трьох днів орієнтовно з 9:00 до 16:00, але лише для окремих вулиць та будинків міста.

У понеділок, 29 грудня, у Вінниці планові графіки відключення світла торкнуться таких адрес:

вулиця Левка Лукʼяненка 16, 20, 28, 30, 32, 42;

вул. Пирогова 3.

У вівторок, 30 числа, як повідомляє Politeka, знеструмлення відбудуться в таких будинках:

вул. Академіка Янгеля 30, 32, 36;

Джозефа Конрада 30;

Замостянська 1, 4, 6, 8;

Стрілецька 30, 44;

провулок Литовський 5, 8, 11, 13, 17.

А в середу, 31 грудня 2025 року, у Вінниці графіки відключення світла торкнуться мешканців будинків по:

вулиці Нагірна 115, 19А, 21Ж, 23Д, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 58, 60A, 61А, 62, 66, 68, 70, 72, 74A, 76, 77A, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

провулок 3-й Український 19А.

За актуальною інформацією про планові та аварійні знеструмлення в регіоні можете стежити на офіційному сайті обленерго, у Telegram або Viber-боті.

