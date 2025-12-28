В Виннице в период с 29 по 31 декабря 2025 года будут применять локальные плановые графики отключения света.

В связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ в электросетях города Винница с 29 по 31 декабря 2025 будут действовать соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

Эти ограничения электроснабжения, как сообщает облэнерго, будут применяться в течение трех дней ориентировочно с 9:00 до 16:00, но только для отдельных улиц и домов города.

В понедельник, 29 декабря, в Виннице плановые графики отключения света коснутся следующих адресов:

улица Левка Лукьяненко 16, 20, 28, 30, 32, 42;

ул. Пирогова 3.

Во вторник, 30 числа, как сообщает Politeka, обесточения состоятся в следующих домах:

ул. Академика Янгеля 30, 32, 36;

Джозефа Конрада 30;

Замостянская 1, 4, 6, 8;

Стрелецкая 30, 44;

переулок Литовский 5, 8, 11, 13, 17.

А в среду, 31 декабря 2025 года, в Виннице графики отключения света коснутся жителей домов по:

улице Нагорная 115, 19А, 21Ж, 23Д, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 58, 60A, 61А, 62, 66, 68, 70, 72, 74A, 76, 78A, 76 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

переулок 3-й Украинский 19А.

За актуальной информацией о плановых и аварийных обесточениях в регионе можете следить на официальном сайте облэнерго, в Telegram или Viber-боте.

