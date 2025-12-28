Програма спрямована на покращення якості життя через надання доступу до необхідних ліків та безкоштовнмх продуктів для ВПО у Кіровоградській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кіровоградській області надаються переселенцям за певних умов та відповідності до важливих критеріїв вразливості, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Олександрійської районної державної адміністрації.

Покровська міська військова адміністрація відкрила гуманітарний хаб «Єднання» для внутрішньо переміщених осіб Покровської міської територіальної громади Донецької області. Головними завданнями хабу є надання інформаційно-консультаційної та безкоштовних продуктів для ВПО, які перемістилися з Покровського району до Кіровоградської області.

Вимушених переселенців із Покровська просять заповнити анкету для актуалізації даних та визначення їхніх потреб. Відповіді стануть основою при подачі заявок до національних та міжнародних донорських організацій для отримання гуманітарної допомоги. Можна приходити до хабу з 9:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю, щоб заповнити анкету.

У рамках гуманітарної ініціативи гуманітарний хаб «Єднання» планує надавати матеріальну допомогу найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Пріоритет отримують:

особи похилого віку;

люди, які мають онкологічні захворювання;

особи з інвалідністю І та ІІ групи.

Метою ініціативи є забезпечення базових потреб цих категорій громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах. Програма спрямована на покращення якості життя через надання доступу до необхідних ліків, медичних послуг та підтримки для задоволення інших життєво важливих потреб.

Можна приєднуватися також і до телеграм-каналу, де публікують інформацію про дати видачі допомоги та нові проєкти організації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.