Дефіцит товарів у Кіровоградській області створює умови для подальшого підвищення вартості сала на українському ринку.

У Кіровоградській області та інших регіонах України спостерігається дефіцит одного з найпопулярніших продуктів серед українців, повідомляє Politeka.net.

Цей фактор, разом із іншими економічними та виробничими обмеженнями, призвів до стрімкого зростання вартості.

Середня вартість кілограма сала вже перевищує 200 гривень, тоді як преміальні сорти коштують значно дорожче. За офіційними даними, порівняно з вереснем, у жовтні середня ціна кілограма сала зросла на 6,6% і становить 206,81 грн/кг, тоді як у вересні вона складала 194,04 грн/кг.

У річному вимірі зростання ще більш відчутне – на 26,2% більше, ніж у жовтні 2024 року, коли продукт коштував 163,89 грн/кг. Втім, реальні ціни на ринку перевищують ці офіційні показники.

У грудні вартість сала продовжує підвищуватися. Найдешевші сорти пропонуються за 150–200 гривень/кг, тоді як преміальні варіанти можуть коштувати 600–700 гривень/кг. Наприклад, популярне "генеральське" з м’ясними прошарками продається за понад 600 гривень, а окремі преміальні сорти у супермаркетах перевищують 700.

Експерти виділяють кілька причин стрімкого зростання цін. Основна – дефіцит цього продукту у Кіровоградській області на ринку, який зумовлений значним скороченням поголів’я свиней у країні. Війна та нестабільні умови утримання тварин обмежили виробничі потужності.

Крім того, скорочення поголів’я пов’язане зі спалахами африканської чуми свиней (АЧС) у різних регіонах України, що додатково обмежило обсяги продукції.

Не менш важливим чинником є подорожчання утримання свиней. Виробники змушені витрачати більше коштів на енергоносії, комбікорми та зберігання продукції, що безпосередньо відображається на кінцевій ціні сала для споживачів.

Усе це разом створює умови для подальшого підвищення вартості сала на українському ринку. Експерти прогнозують, що тенденція до зростання може зберігатися у найближчі місяці, особливо враховуючи високий попит на цей продукт серед населення.

Джерело: AgroReview.

