Дефицит товаров в Кировоградской области создает условия для дальнейшего повышения стоимости сала на украинском рынке.

В Кировоградской области и других регионах Украины наблюдается дефицит одного из популярнейших продуктов среди украинцев, сообщает Politeka.net.

Этот фактор вместе с другими экономическими и производственными ограничениями привел к стремительному росту стоимости.

Средняя стоимость килограмма сала уже превышает 200 гривен, в то время как премиальные сорта стоят значительно дороже. По официальным данным по сравнению с сентябрем в октябре средняя цена килограмма сала выросла на 6,6% и составляет 206,81 грн/кг, тогда как в сентябре она составляла 194,04 грн/кг.

В годовом измерении рост еще ощутимее – на 26,2% больше, чем в октябре 2024 года, когда продукт стоил 163,89 грн/кг. Впрочем, реальные цены на рынке превышают эти официальные показатели.

В декабре стоимость сала продолжает повышаться. Самые дешевые сорта предлагаются за 150–200 грн/кг, тогда как премиальные варианты могут стоить 600–700 грн/кг. Например, популярное "генеральское" с мясными прослоями продается более чем за 600 гривен, а отдельные премиальные сорта в супермаркетах превышают 700 гривен.

Эксперты выделяют несколько причин стремительного роста цен. Основная дефицит этого продукта в Кировоградской области на рынке, который обусловлен значительным сокращением поголовья свиней в стране. Война и нестабильные условия содержания животных ограничили производственные мощности.

Кроме того, сокращение поголовья связано со вспышками африканской чумы свиней (АЧС) в разных регионах Украины, что дополнительно ограничило объем продукции.

Не менее важным фактором является удорожание содержания свиней. Производители вынуждены тратить больше на энергоносители, комбикорма и хранение продукции, что непосредственно отражается на конечной цене сала для потребителей.

Всё это вместе создает условия для дальнейшего повышения стоимости сала на украинском рынке. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста может сохраняться в ближайшие месяцы, особенно учитывая высокий спрос на этот продукт среди населения.

