Розподіл безкоштовних продуктових наборів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області здійснюється за графіком, який регулярно оновлюється.

У Кіровоградській області ВПО та частина малозабезпечених пенсіонерів і надалі отримують безкоштовні продуктові набори в межах діяльності хабу «Єднання», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Хаб «Єднання» працює як багатофункціональний центр підтримки: тут поєднують надання гуманітарної допомоги з консультаціями та інформаційним супроводом. Спеціалісти хабу роз’яснюють переселенцям порядок оформлення державних виплат, допомагають зорієнтуватися в роботі місцевих структур і надають рекомендації, необхідні для швидкої адаптації після переїзду. Завдяки цьому ВПО можуть легше інтегруватися в нову громаду.

Особливий акцент робиться на мешканцях Покровського району. Для них передбачена розширена підтримка: окрім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, вони можуть отримати й засоби гігієни.

Такий формат допомоги суттєво зменшує щоденні витрати сімей, що є надзвичайно важливим як для внутрішньо переміщених осіб, так і для літніх людей із невисокими доходами.

Прийом громадян у хабі триває з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Під час відвідування співробітники здійснюють реєстрацію, інформують про доступні види підтримки, уточнюють індивідуальні потреби та формують персональні маршрути допомоги.

Організація «Єднання» продовжує роботу без перерв, зосереджуючи ресурси на підтримці найбільш соціально вразливих груп. Допомогу можуть отримати пенсіонери, люди з онкологічними захворюваннями, а також особи з інвалідністю I та II груп.

Розподіл продуктових наборів відбувається згідно з графіком, який регулярно оновлюють в офіційному Telegram-каналі хабу. Там також публікуються актуальні повідомлення, новини, анонси подій і зміни в роботі центру.

