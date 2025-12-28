Программа направлена ​​на улучшение качества жизни через предоставление доступа к необходимым лекарствам и бесплатным продуктам для ВПЛ в Кировоградской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кировоградской области предоставляются переселенцам при определенных условиях и в соответствии с важными критериями уязвимости, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении Александрийской районной государственной администрации.

Покровская городская военная администрация открыла гуманитарный хаб «Єднання» для внутренне перемещенных лиц Покровской городской территориальной громады Донецкой области. Главными задачами хаба является предоставление информационно-консультационных и бесплатных продуктов для ВПЛ, которые переместились из Покровского района в Кировоградскую область.

Вынужденные переселенцы из Покровска просят заполнить анкету для актуализации данных и определения их потребностей. Ответы станут основой при подаче заявок в национальные и международные донорские организации для получения гуманитарной помощи. Можно приходить в хаб с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, чтобы заполнить анкету.

В рамках гуманитарной инициативы гуманитарный хаб «Единение» планирует оказывать материальную помощь наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. Приоритет получают:

пожилые люди;

люди, имеющие онкологические заболевания;

лица с инвалидностью I и II группы.

Целью инициативы является обеспечение базовых потребностей этих категорий граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Программа направлена ​​на улучшение качества жизни посредством предоставления доступа к необходимым лекарствам, медицинским услугам и поддержке для удовлетворения других жизненно важных потребностей.

Можно также подключаться к телеграмм-каналу, где публикуют информацию о датах выдачи помощи и новых проектах организации.

