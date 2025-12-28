Бесплатные продукты для ВПЛ в Кировоградской области предоставляются переселенцам при определенных условиях и в соответствии с важными критериями уязвимости, пишет Politeka.net.
Об этом идет речь в сообщении Александрийской районной государственной администрации.
Покровская городская военная администрация открыла гуманитарный хаб «Єднання» для внутренне перемещенных лиц Покровской городской территориальной громады Донецкой области. Главными задачами хаба является предоставление информационно-консультационных и бесплатных продуктов для ВПЛ, которые переместились из Покровского района в Кировоградскую область.
Вынужденные переселенцы из Покровска просят заполнить анкету для актуализации данных и определения их потребностей. Ответы станут основой при подаче заявок в национальные и международные донорские организации для получения гуманитарной помощи. Можно приходить в хаб с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, чтобы заполнить анкету.
В рамках гуманитарной инициативы гуманитарный хаб «Единение» планирует оказывать материальную помощь наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц. Приоритет получают:
- пожилые люди;
- люди, имеющие онкологические заболевания;
- лица с инвалидностью I и II группы.
Целью инициативы является обеспечение базовых потребностей этих категорий граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Программа направлена на улучшение качества жизни посредством предоставления доступа к необходимым лекарствам, медицинским услугам и поддержке для удовлетворения других жизненно важных потребностей.
Можно также подключаться к телеграмм-каналу, где публикуют информацию о датах выдачи помощи и новых проектах организации.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.
Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.