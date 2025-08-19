Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може стати наслідком нашестя сарани, яка загрожує врожаю круп і здатна серйозно вплинути на продовольчий ринок, повідомляє Politeka.

Торговельні мережі вже рахують можливі ризики і намагаються зрозуміти, які товари потраплять у зону найбільшої небезпеки.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області, який повʼязаний із сараною, може проявитися раптово і боляче вдарити по споживачах. Поки що нестачі на полицях супермаркетів немає, але якщо зараження полів пошириться, врожай круп може серйозно скоротитися.

Біологи наголошують, що комахи здатні знищити величезні площі буквально за кілька годин. Вони не обирають між культурами, їдять усе, що трапляється на шляху, починаючи від пшениці та овочів і закінчуючи травами та деревами.

Найсильніше страждають господарства, які вирощують бобові та зернові культури. Також у небезпеці опиняються садові угіддя, поля з картоплею і соняшником. Зграї сарани можуть пересуватися на десятки кілометрів, і найбільшої шкоди вони завдають у ранкові та вечірні години, коли активність комах сягає піку.

Це створює значні ризики для фермерів і для ринку загалом. Проте, рітейлери намагаються заспокоїти покупців. У великих торговельних мережах зазначають, що дефіциту продуктів, а саме фруктів та овочів у Кіровоградській області не очікується.

Поставки залишаються стабільними, агропідприємства проводять профілактичні обробки, і ситуація наразі під контролем. Проте представники ринку визнають, що зернові культури залишаються під загрозою. Сарана здатна знищувати величезні масиви, що неминуче може вплинути на врожайність круп.

