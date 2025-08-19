Ситуація на ринку змушує місцевих мешканців турбуватися про дефіцит продуктів у Полтавській області.

Дефіцит продуктів у Полтавській області виявляєтьсяу тому, що популярні види риби, серед яких товстолобик та щука, стали рідкістю на ринках та у магазинах, повідомляє Politeka.

Наразі знайти деякі види риби справді складно, а якщо вона зустрічається, то ціни вражають. Причини дефіциту продуктів у Полтавській області досить прозорі. Основний фактор пов’язаний зі зменшенням обсягів вилову.

Падіння промислу стало наслідком руйнування Каховського водосховища та обмежень, які зараз діють для рибалок. І любителі, і професійні рибалки стикаються з проблемами виходу на воду, отримання дозволів і безпеки через військовий стан.

Не менше значення має втрата доступу до водойм, які перебувають під окупацією, заміновані або частково осушені. Ці фактори разом створили ситуацію, коли товстолоб і щука стали не лише рідкісними, а й дорогими.

У магазинах цифри виглядають так: товстолоб коштує від 111 до 180 гривень за кілограм, а щуки часто немає в продажу. Там, де вона є, вартість перевищує 190 грн. Такі показники прямо впливають на внутрішній ринок і підштовхують до змін у споживчих звичках. Люди шукають альтернативи, переходять на щось не таке дороге.

Фахівці попереджають, що дефіцит продуктів у Полтавській області може залишатися актуальним доти, доки не буде відновлення безпечного доступу до водойм і стабілізації промислу. Але на це потрібен час.

Звичайним українцям радять враховувати, що вартість даного товару може рости ще більше. Тому виходом може бути пошук альтернатив, або ж акційних пропозицій та порівняння цін у різних торгових мережах.

Джерело: Телеграф

