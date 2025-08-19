Ситуация на рынке заставляет местных жителей беспокоиться о дефиците продуктов в Полтавской области.

Дефицит продуктов в Полтавской области проявляется в том, что популярные виды рыбы, среди которых толстолобик и щука, стали редкостью на рынках и в магазинах, сообщает Politeka.

Пока найти некоторые виды рыбы действительно сложно, а если она встречается, то цены впечатляют. Причины дефицита продуктов в Полтавской области достаточно прозрачны. Основной фактор связан с уменьшением объемов отлова.

Падение промысла стало следствием разрушения Каховского водохранилища и ограничений, действующих сейчас для рыбаков. И любители, и профессиональные рыбаки сталкиваются с проблемами выхода на воду, получения разрешений и безопасности из-за военного положения.

Не меньшее значение имеет потеря доступа к водоемам, находящимся под оккупацией, заминированные или частично осушенные. Эти факторы вместе создали ситуацию, когда толстолоб и щука стали не только редкими, но и дорогими.

В магазинах цифры выглядят так: толстолоб стоит от 111 до 180 гривен за килограмм, а щуки часто нет в продаже. Там, где он есть, стоимость превышает 190 грн. Такие показатели оказывают прямое влияние на внутренний рынок и подталкивают к изменениям в потребительских привычках. Люди ищут альтернативы, переходят на что-то не столь дорогое.

Специалисты предупреждают, что дефицит продуктов в Полтавской области может оставаться актуальным, пока не будет восстановление безопасного доступа к водоемам и стабилизации промысла. Но на это нужно время.

Обычным украинцам советуют учитывать, что стоимость данного товара может расти еще больше. Поэтому выходом может быть поиск альтернатив или акционных предложений и сравнение цен в различных торговых сетях.

Источник: Телеграф

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.