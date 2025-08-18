Дефіцит продуктів у Вінницькій області вже впливає на стабільність ринку.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області став причиною чергового підвищення вартості овочів на місцевих ринках, інформує Politeka.

Ціна на огірки досягла 30–50 гривень за кілограм, що на 13% вище, ніж тиждень тому. Подорожчання зумовлене скороченням пропозиції через масові зачистки у теплицях та негативний вплив погодних умов. Попри зростання, нинішні показники залишаються на 16% нижчими, ніж у той самий період минулого року.

Експерти зазначають, що зменшення обсягів постачання з місцевих господарств пов’язане з підготовкою до другої сівозміни. У більшості тепличних комбінатів триває завершальна вибірка врожаю, що призводить до зниження темпів збирання овочів у регіоні.

Крім того, зафіксовано падіння реалізації з літніх теплиць. Кліматичні виклики продовжують скорочувати загальні обсяги поставок. Наразі вартість огірків коливається у межах 30–50 гривень за кілограм, що еквівалентно $0,72–1,20.

За інформацією аналітиків EastFruit, дефіцит продуктів у Вінницькій області вже впливає на стабільність ринку, а подальше зростання цін може стати критичним для роздрібної торгівлі. Востаннє підвищення вартості фіксувалося після короткого періоду зниження.

Водночас у регіоні доступна допомога у вигляді безкоштовних продуктів. Ініціатива ASB Ukraine передбачає екстрене забезпечення мешканців прифронтових населених пунктів, які постраждали від бойових дій. Проєкт реалізується за підтримки Aktion Deutschland Hilft у партнерстві з Eleos-Ukraine та спрямований на задоволення базових потреб громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Джерело: УНН

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.