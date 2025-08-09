Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області змусить місцевих мешканців витрачати більше грошей на оплату рахунків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає зміну вартості вивезення побутових відходів у Козятині, повідомляє Politeka.

Рішення про зміну вартості послуг ухвалив виконком Козятинської міської ради, перед тим попередедивши про підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Так, починаючи з 1 липня, ціна вивезення сміття для мешканців міста становить 25 гривень 60 копійок на місяць за одну особу. Для сіл громади ціна залишиться без змін щонайменше до кінця року. Попередня вартість, що складала 16.30, діяла ще з грудня 2018 року.

За словами міської влади, ціна вже давно не відповідала реальній собівартості даної ЖКП. Основними причинами такого підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області є те, що зросли витрати на пальне та запчастини. Також виріс прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата. Усе це прямо вплинуло на собівартість роботи КП "Чисте місто".

Нагадаємо, що вперше мова про зміну розцінок на ЖКП у Козятині зайшла ще в червні. Тоді підприємство "Чисте місто" оголосило про намір переглянути розцінки. Вартість мали намір скоригувати майже на 10 гривень.

Усе відбувалося відповідно до норм, які встановлені Міністерством розвитку громад і територій України. Відповідно до наказу №130 від 2018 року, підприємство зобов’язане завчасно інформувати споживачів про зміну цін.

Тому КП "Чисте місто" повідомило, що зміни стосуються саме операцій із збирання та перевезення побутових відходів. Мова йде тоді йшла не лише про Козятин, а й про селище Залізничне.

Згідно з постановою Кабміну №1031, яка затверджує порядок формування розцінок, підприємства мають право подавати обґрунтування для їх перегляду. У випадку нашого міста, основною підставою стали економічні реалії, які змінилися за останні роки.

