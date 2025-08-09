Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области заставит местных жителей тратить больше денег на оплату счетов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предполагает изменение стоимости вывоза бытовых отходов в Казатине, сообщает Politeka.

Решение об изменении стоимости услуг принял исполком Казатинского городского совета, перед тем предупредив о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

Так, начиная с 1 июля, цена вывоза мусора для жителей города составляет 25 гривен 60 копеек в месяц за человека. Для сел общины цена останется без изменений, по меньшей мере, до конца года. Предварительная стоимость, которая составляла 16:30, действовала еще с декабря 2018 года.

По словам городских властей, цена уже давно не соответствовала реальной себестоимости данного ЖКУ. Основными причинами такого повышения тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области есть то, что выросли расходы на горючее и запчасти. Также вырос прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Все это повлияло на себестоимость работы КП "Чистый город".

Напомним, что впервые речь об изменении расценок на ЖКУ в Казатине зашла еще в июне. Тогда предприятие "Чистый город" объявило о намерении пересмотреть расценки. Стоимость намеревались скорректировать почти на 10 гривен.

Все происходило в соответствии с нормами, установленными Министерством развития общин и территорий Украины. Согласно приказу №130 от 2018 года, предприятие обязано заблаговременно информировать потребителей об изменении цен.

Поэтому КП "Чистый город" сообщило, что изменения касаются именно операций по сбору и перевозке бытовых отходов. Речь идет тогда шла не только о Казатине, но и о поселке Железнодорожном.

Согласно постановлению Кабмина №1031, утверждающему порядок формирования расценок, предприятия имеют право подавать обоснование для их пересмотра. В случае нашего города основным основанием стали экономические реалии, изменившиеся за последние годы.

