Місцевим мешканцям варто знати про підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області передбачає, що у Козятині з липня зросла плата за вивезення сміття, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області офіційно затвердив виконавчий комітет Козятинської міської ради ще 4 липня після попередження.

Нові розцінки зачеплять лише місто, у селах громади поки що все без змін. КП «Чисте місто» повідомило, що відтепер кожен мешканець Козятина платитиме 25 гривень 60 копійок щомісяця за вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Раніше сума складала 16 гривень 30 копійок. Це перше оновлення вартості з 1 грудня 2018 року. Причини таких змін озвучила міська голова Тетяна Єрмолаєва. За її словами, попередня ціна не відображала реальної собівартості ЖКП. За цей час зросли ціни на паливо, запчастини, зріс прожитковий мінімум і мінімальна зарплата.

Через це комунальники змушені були привести розцінки у відповідність до економічних реалій. Мешканцям міста також нагадали, що для отримання даних ЖКП потрібно мати укладений договір на вивезення сміття. Його можна оформити в Центрі надання адмінпослуг на Незалежності, 57 або безпосередньо в офісі підприємства на Довженка, 2а.

Нагадаємо, що ще на початку червня КП «Чисте місто» оприлюднило інформацію про намір оновити вартість. В обґрунтуванні вказували, що облік витрат на обслуговування вже давно не відповідає діючій вартості. Очікуване здорожчання мало скласти до 10 гривень.

Тож наразі, коли підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відбулося, місцевим мешканцям залишається лише звикати до ще більших витрат.

