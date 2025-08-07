Местным жителям следует знать о повышении тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области предполагает, что в Казатине с июля выросла плата за вывоз мусора, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области официально утвердил исполнительный комитет Казатинского городского совета еще 4 июля после предупреждения .

Новые расценки коснутся только города, в селах общины пока все без изменений. КП «Чистый город» сообщило, что теперь каждый житель Казатина будет платить 25 гривен 60 копеек ежемесячно за вывоз и захоронение твердых бытовых отходов.

Раньше сумма составляла 16 гривен 30 копеек. Это первое обновление стоимости с 1 декабря 2018 года. Причины таких изменений озвучила мэр Татьяна Ермолаева. По ее словам, предварительная цена не отражала реальную себестоимость ЖКУ. За это время выросли цены на топливо, запчасти, вырос прожиточный минимум и минимальная зарплата.

Поэтому коммунальщики вынуждены были привести расценки в соответствие с экономическими реалиями. Жителям города также напомнили, что для получения данных ЖКУ нужно иметь договор на вывоз мусора. Его можно оформить в Центре предоставления админуслуг на Независимости, 57 или непосредственно в офисе предприятия на Довженко, 2а.

Напомним, что еще в начале июня КП "Чистый город" обнародовало информацию о намерении обновить стоимость. В обосновании указывалось, что учет расходов на обслуживание уже давно не соответствует действующей стоимости. Ожидаемое подорожание должно составить до 10 гривен.

Поэтому, когда повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области произошло, местным жителям остается привыкать к еще большим расходам.

