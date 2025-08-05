Дефіцит продуктів у Черкасах набуває нових форм, адже українці зіткнулися з небаченим раніше зростанням цін на яблука, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає "Hromadske" з посиланням на експертів аграрного ринку.

Цей звичний фрукт подорожчав утричі, перетворившись фактично на делікатес. За даними аграрних аналітиків, середня роздрібна вартість сягнула 85,20 грн за кілограм, що вже перевищує ціну бананів — 74,15 грн.

Як повідомляє «Hromadske» із посиланням на дані проєкту EastFruit Weekly Ukraine, український ринок практично залишився без локального врожаю. Переважна більшість пропозицій сьогодні — імпорт із Польщі, який замінив майже всю вітчизняну продукцію. Ще в червні торік яблука коштували близько 28 гривень, тож нинішні показники вражають не тільки динамікою, а й потенційними наслідками для споживачів.

Головною причиною подорожчання агроексперти називають старіння багатьох садів і скорочення площ під новими насадженнями. Іван Томич наголошує: галузь переживає глибоку кризу. У той час, як банани, завдяки стабільному імпорту, залишаються доступнішими, яблука стають дедалі менш досяжними для середньостатистичних родин.

Проблема стосується не лише великих міст, а й регіонів, включаючи Черкащину, де дефіцит продуктів у Черкасах проявляється в обмеженій доступності традиційних товарів. У разі збереження поточних тенденцій яблука можуть остаточно втратити статус народного фрукту й увійти до списку елітної продукції на полицях магазинів.

Споживачам радять стежити за акційними пропозиціями в супермаркетах, аби бодай частково знизити витрати.

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