Дефицит продуктов в Черкассах приобретает новые формы, ведь украинцы столкнулись с невиданным ранее ростом цен на яблоки, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

Этот привычный фрукт подорожал втрое, превратившись фактически в деликатес. По данным аграрных аналитиков, средняя розничная стоимость достигла 85,20 грн. за килограмм, что уже превышает цену бананов — 74,15 грн.

Как сообщает "Hromadske" со ссылкой на данные проекта EastFruit Weekly Ukraine, украинский рынок практически остался без локального урожая. Подавляющее большинство предложений сегодня — импорт из Польши, заменивший почти всю отечественную продукцию. Еще в июне яблока в прошлом году стоили около 28 гривен, поэтому нынешние показатели поражают не только динамикой, но и потенциальными последствиями для потребителей.

Главной причиной удорожания агроэксперты называют старение многих садов и сокращение площадей под новыми насаждениями. Иван Томич отмечает: отрасль переживает глубокий кризис. В то время как бананы, благодаря стабильному импорту, остаются доступнее, яблоки становятся все менее доступными для среднестатистических семей.

Проблема касается не только крупных городов, но и регионов, включая Черкасскую область, где дефицит продуктов в Черкассах проявляется в ограниченной доступности традиционных товаров. При сохранении текущих тенденций яблоки могут окончательно утратить статус народного фрукта и войти в список элитной продукции на полках магазинов.

Потребителям советуют следить за акционными предложениями в супермаркетах, чтобы частично снизить расходы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.