У Черкасах для пенсіонерів пропонують багато цікавих вакансій у різних сферах та з різними рівнями заробітної плати.

Яку роботу пропонують українським пенсіонерам у місті Черкаси, які умови праці та на які зарплати можна розраховувати, повідомляє Politeka.

Для пенсіонерів, які мають права та стаж водіння, різні компанії в Черкасах пропонують вакансію водія таксі. Своє авто не потрібне, компанія надає машину, проводить навчання та забезпечує технічну підтримку. Зарплати можуть коливатися від 25 до 45 тисяч гривень на місяць.

Також великий попит на водіїв і водійок вантажних авто, які мають права категорії С та мінімальний досвід подібної роботи. Їм готові платити 30-60 тис. грн, пише Politeka.

Шукають також продавців у магазини "Аврора" та інші мережі. Заробітна плата від 15 тисяч гривень. В обовʼязки може входити викладка товару, контроль відповідності цінників, розрахунок на касі (потрібне навчання проводять).

Різні компанії пропонують вакансії охоронців (жінок також приймають). У деяких випадках забезпечують проживання та харчування. Зарплата може становити приблизно 20 тис. грн на місяць.

Продавцям продовольчих товарів у Черкасах пропонують зарплати від 14 до 20 тисяч, працівникам складу – 16-18, різноробочим на виробництві – 17-25, прибиральникам – 6-12, хатній робітниці – 17-20.

Крім того, завжди потрібні представники робітничих спеціальностей: зварювальники, слюсарі-механіки, електрики та сантехніки. Платять приблизно 40 000.

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