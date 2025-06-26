В Черкассах для пенсионеров предлагают много интересных вакансий в разных сферах и с разными уровнями заработной платы.

Какую работу предлагают украинским пенсионерам в городе Черкассы, какие условия труда и на какие зарплаты можно рассчитывать, сообщает Politeka.

Для пенсионеров, имеющих права и стаж вождения, разные компании в Черкассах предлагают вакансию водителя такси. Свой автомобиль не нужен, компания предоставляет машину, проводит обучение и обеспечивает техническую поддержку. Зарплаты могут колебаться от 25 до 45 тысяч гривен в месяц.

Также большой спрос на водителей грузовых авто, имеющих права категории С и минимальный опыт подобной работы. Им готовы платить 30–60 тыс. грн, пишет Politeka.

Ищут продавцов в магазины "Аврора" и другие сети. Заработная плата от 15 тысяч гривен. В обязанности может входить выкладка товара, контроль соответствия ценников, расчет на кассе (обучение проводят).

Различные компании предлагают вакансии охранников (женщин также принимают). В некоторых случаях обеспечивают проживание и питание. Зарплата может составить около 20 тыс. грн в месяц.

Продавцам продовольственных товаров в Черкассах предлагают зарплаты от 14 до 20 тысяч, работникам склада – 16-18, разнорабочим на производстве – 17-25, уборщикам – 6-12, домработнице – 17-20.

Кроме того, всегда требуются представители рабочих специальностей: сварщики, слесари-механики, электрики и сантехники. Платят примерно 40 тысяч.

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