У Черкасах є достатня кількість вакансій для людей пенсійного віку, навіть без досвіду роботи, які готові працювати.

На популярних українських платформах для пошуку роботи пропонують вакансії для пенсіонерів у Черкасах абсолютно в різних сферах, пише Politeka.

Наприклад, пенсіонерів можуть узяти на роботу фахівцем у Черкаський обласний центр зайнятості: досвід не потрібен, лише ступінь бакалавра. В обовʼязки входить опрацювання документів, графік пʼятиденний, а зарплата становить 12 305 грн.

Для тих, хто має водійські права категорії С, СЕ, а також досвід вантажних перевезень від одного року, підійде робота водієм у компанії, що займається ремонтом доріг. Від працівника вимагається їздити у відрядження по Україні, перевозити вантажі зі складу до замовника, контролювати документи. Заробітну плату обіцяють у розмірі від 30 до 45 тисяч на місяць.

Також у Черкасах потрібні працівники на виробництво будівельних товарів. Зарплата – 27-28 тисяч + 15% як щомісячні преміальні виплати. Графік позмінний, передбачена оплачувана відпустка та безкоштовні обіди, повідомляє Politeka.

Що ж стосується інших вакансій для пенсіонерів, то прибиральники можуть заробляти до 12 000 гривень на місяць, різноробочі – 17-25, укладальник-пакувальник - до 20, продавці-консультанти – від 15 до 27.

Загалом, вакансій для старших людей у місті досить багато, тому завжди можна знайти щось відповідно до своїх навичок.

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