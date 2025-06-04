Подорожчання продуктів у Одеській області торкнулося цін на пшоно, вермішель, оселедець, кефір та маргарин, повідомляє Politeka.

Середній цінник пшона на початок червня склав 24,60 грн за кг. Найдешевше його можна придбати в Metro — за 22,90, тоді як у Megamarket — вже по 27 гривень. У Сільпо крупа пшоно «Премія» (800 г) коштує 25,99.

Вермішель коротка також зросла у вартості. Її середня вартість — 34,49 грн за кг, що на 0,50 дорожче, ніж місяць тому. У Novus вона коштує 34,49, а в Сільпо довга вермішель «Повна Чаша» (700 г) обійдеться у 22,99.

Найбільше зростання показав оселедець слабосолоний — з 199,12 гривень у травні до 229,55 на початку червня. У Megamarket ціна становить 245,10 за кг, а в Novus — 214,00. У місцевих магазинах 100 г такого оселедця коштують 18,40.

Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 61,49 грн, що на 0,75 більше, ніж у травні. Найдешевше — в Auchan за 53,90. У Сільпо схожий продукт — кефір «Ферма» 2,5% (840 г) — продається за 53,90.

Маргарин «Олком» (200 г) подорожчав до 35,20 гривень. В Auchan його ціна — 33,90, у Novus — 36,49. У Сільпо маргарин вершковий «Щедро» (250 г) коштує 43,00.

Отже, подорожчання продуктів у Одеській області стосується ключових товарів щоденного споживання, зокрема бакалії, молочних виробів та риби.

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