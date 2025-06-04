Подорожание продуктов в Одесской области коснулось цен на пшено, вермишель, сельдь, кефир и маргарин, сообщает Politeka.

Средний ценник пшена к началу июня составил 24,60 грн за кг. Дешевле всего его можно приобрести в Metro — за 22,90, тогда как в Megamarket — уже по 27 гривен. В Сильпо крупа пшено «Премия» (800 г) стоит 25,99.

Вермишель короткая также выросла в стоимости. Ее средняя стоимость — 34,49 грн за кг, что на 0,50 дороже месяца назад. У Novus она стоит 34,49, а у Сильпо длинная вермишель «Полная Чаша» (700 г) обойдется в 22,99.

Наибольший рост показал сельдь слабосоленая — со 199,12 гривен в мае до 229,55 в начале июня. В Megamarket цена составляет 245,10 за кг, а в Novus – 214,00. В местных магазинах 100 г такой сельди стоят 18,40.

Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) в среднем стоит 61,49 грн, что на 0,75 больше, чем в мае. Дешевле всего — в Auchan за 53,90. В Сильпо схожий продукт – кефир «Ферма» 2,5% (840 г) – продается за 53,90.

Маргарин "Олком" (200 г) подорожал до 35,20 гривен. У Auchan его цена – 33,90, у Novus – 36,49. В Сильпо маргарин сливочный «Щедро» (250 г) стоит 43,00.

Следовательно, подорожание продуктов в Одесской области касается ключевых товаров ежедневного потребления, в частности, бакалеи, молочных изделий и рыбы.

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